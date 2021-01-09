Офлайн-обучение для школьников Карелии начнется с 1 февраля

Школьники Карелии с 1 февраля смогут вернуться к привычному режиму обучения, заявил губернатор региона Артур Парфенчиков.

Школьники Карелии с 1 февраля смогут вернуться к привычному режиму обучения, заявил губернатор региона Артур Парфенчиков.

В правительстве решили продлить каникулы для учащихся начальных классов до 18 января. Остальные школьники с 11 января начнут обучение в дистанционном режиме. После 18 января на уроки отправятся дети с первого по четвертый классы и учащиеся девятых и одиннадцатых классов. А в феврале в школы пойдут все остальные.

Власти Карелии разработали план постепенного включения школьников в очный режим обучения. Главная задача — воспрепятствовать возможному увеличению распространения коронавируса и не допустить экстремальной нагрузки на медицинские учреждения.