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12:05   9 Января 2021
Политика

Газета Politico сообщила о ярости Трампа после блокировки в Twitter

Газета Politico сообщила о ярости Трампа после блокировки в Twitter

 Блокировка аккаунта в Twitter привела в ярость президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила газета Politico, ссылаясь на источники в администрации государственного лидера.

Действующий президент США "пришел в ярость", поскольку его аккаунт был заморожен на постоянной основе. Сейчас он пытается выяснить, каким еще способом можно передавать информацию своим сторонникам.

Личный аккаунт Трампа был заблокирован из-за риска "подстрекательств к насилию". В официальном аккаунте он обнародовал заявление, в котором говорится, что Twitter не заставит его замолчать.

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#сша #трамп #twitter

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