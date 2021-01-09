Блокировка аккаунта в Twitter привела в ярость президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила газета Politico, ссылаясь на источники в администрации государственного лидера.

Блокировка аккаунта в Twitter привела в ярость президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила газета Politico, ссылаясь на источники в администрации государственного лидера.

Действующий президент США "пришел в ярость", поскольку его аккаунт был заморожен на постоянной основе. Сейчас он пытается выяснить, каким еще способом можно передавать информацию своим сторонникам.

Личный аккаунт Трампа был заблокирован из-за риска "подстрекательств к насилию". В официальном аккаунте он обнародовал заявление, в котором говорится, что Twitter не заставит его замолчать.