Конец «Хемингуэя 140 символов»: Как Twitter навсегда заблокировал Трампа

Руководство соцсети опасается дальнейшего подстрекательства к насилию. Действующий президент США ищет пути для обхода цензуры.

Популярная социальная сеть для публичного обмена короткими сообщениями Twitter 8 января навсегда заблокировала учетную запись действующего президента США Дональда Трампа, у которого было более 80 миллионов подписчиков. Республиканец «пришел в бешенство» и заявил, что это обстоятельство не заставит его замолчать.

Руководство соцсети объяснило решение о блокировке тем, что Трамп «нарушил правила сообщества». Кроме того, в администрации Twitter опасаются дальнейшего «подстрекательства к насилию» со стороны пока еще действующего президента.

После штурма Капитолия, 6 января, Трамп опубликовал в Twitter ряд постов, в которых призвал своих сторонников к спокойствию. Тем не менее соцсеть заблокировала функцию ретвита публикации, объяснив это «риском насилия». После этого платформа заморозила аккаунт Трампа и выдвинула условие: удалить последние три поста. Иначе учетную запись заморозят навсегда.

Трамп выполнил требование, аккаунт разблокировали, однако ненадолго. После очередных публикаций, где Трамп, в том числе, заявил об отказе участвовать в инаугурации Джо Байдена, руководство Twitter приняло окончательно решение. Таким же образом поступили другие крупные соцсети — Facebook, Instagram, Snapchat.

«Рвет и мечет»

На блокировку собственного аккаунта в любимой соцсети Трамп отреагировал незамедлительно. Как сообщила Politico со ссылкой на представителя администрации высокого ранга, президент США «пришел в бешенство» и «метался в попытках выяснить, какие у него теперь варианты действий».

Заявление республиканца со словами «Нас не заставишь замолчать!» распространила его администрация. Аналогичное сообщение появилось и в официальном аккаунте главы государства, однако соцсеть поспешила его удалить.

Кроме того, он добавил, что Twitter «не имеет отношения к свободе слова». По его словам, соцсеть продвигает только лишь радикальную левую платформу, где «разрешается свободно говорить одним из самых злобных людей в мире».

В издании напомнили, что Трамп нередко «хвастался» наличием рупора в социальных сетях, имея в виду Twitter. Политик вещал на аудиторию в 88 млн человек. Будучи кандидатом в президенты, Трамп заявлял, что мир еще не видел такого гения платформ для общения, как он, и даже сравнил свое творчество в Twitter с произведениями писателя Эрнеста Хемингуэя.

Twitter идет дальше

Впрочем, на блокировке аккаунта Трампа соцсеть не остановилась. Под «заморозку» также попала учетная запись его предвыборного штаба. Ранее там поместили заявление Трампа, в котором он подверг критике руководство Twitter за блокировку его личной страницы.

Также в аккаунте был опубликован пост с логотипом соцсети, окрашенной вместо голубого цвета в красный, а также с эмблемой серпа и молота. Изображение повторяло эмблему государственного флага СССР. Никаких пояснений от штаба Трампа не последовало.

Team Trump Twitter account was just suspended by Twitter after posting statement from President Trump in response to being banned by Twitter and a red Twitter icon with communist hammer & sickle. pic.twitter.com/oHycD4B2KN

Что касается других правительственных аккаунтов, таких как POTUS (Президент США) или WhiteHouse (Белый дом), то Twitter пообещал не приостанавливать их деятельность. Однако пояснил, что примет меры по ограничению их использования. В частности, соцсеть уже удалила все сообщения Трампа, которые он начал публиковать через POTUS.

Под «раздачу» Twitter также попали экс-помощник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн и Сидни Пауэлл, ранее выполнявшая обязанности адвоката избирательного штаба президента.

Однако на этот раз причина иная: аккаунты были заблокированы в рамках кампании по очистке соцсети от тех, кто выступает в поддержку движения QAnon. Его последователи полагают, что Трамп планирует разоблачить международную схему сексуальной эксплуатации детей, куда якобы входят демократы.

В учетных записях сторонников QAnon после штурма Капитолия появились сообщения, поддерживающие Трампа и призывающие к тому, чтобы «отменить победу Байдена».

Реакция в мире

Дональда Трампа поддержал сенатор-республиканец Линдси Грэм. После блокировки президентского аккаунта он написал:

Twitter may ban me for this but I willingly accept that fate: Your decision to permanently ban President Trump is a serious mistake. The Ayatollah can tweet, but Trump can’t. Says a lot about the people who run Twitter.