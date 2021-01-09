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11:53   9 Января 2021
Политика

Twitter не оценил пост с символикой СССР на странице штаба Трампа

Twitter не оценил пост с символикой СССР на странице штаба Трампа

Администрация американской соцсети Twitter ограничила доступ к аккаунту предвыборного штаба президента США Дональда Трампа из-за советской символики.

Согласно полученной информации, причиной блокировки стала публикация с логотипом Twitter в красном цвете. Также на изображении присутствовали серп и молот.

Стоит отметить, что ранее американская социальная сеть ограничила доступ к личному аккаунту Трампа из-за риска якобы "подстрекательства к насилию". После американский лидер опубликовал запись, в которой заявил, что Twitter не способен заставить его молчать. Через некоторое время эта публикация также была удалена.

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#сша #трамп #twitter

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