Twitter не оценил пост с символикой СССР на странице штаба Трампа

Администрация американской соцсети Twitter ограничила доступ к аккаунту предвыборного штаба президента США Дональда Трампа из-за советской символики.

Администрация американской соцсети Twitter ограничила доступ к аккаунту предвыборного штаба президента США Дональда Трампа из-за советской символики.

Согласно полученной информации, причиной блокировки стала публикация с логотипом Twitter в красном цвете. Также на изображении присутствовали серп и молот.

Новости демократии. Предвыборный штаб Трампа опубликовал в Twitter логотип соцсети с советской символикой. После этого аккаунт teamtrump тут же заблокировали pic.twitter.com/19qZRML3QI — ???????????????? ???????????? ???????? (@olgaolevka) January 9, 2021

Стоит отметить, что ранее американская социальная сеть ограничила доступ к личному аккаунту Трампа из-за риска якобы "подстрекательства к насилию". После американский лидер опубликовал запись, в которой заявил, что Twitter не способен заставить его молчать. Через некоторое время эта публикация также была удалена.