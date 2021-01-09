11:40 9 Января 2021Происшествия
В администрации Норильска предупредили о сохранении угрозы схода лавин
Угроза схода снежных лавин в районе Норильска продолжает сохраняться. Об этом предупредили в городской администрации региона.
Угроза схода снежных лавин в районе Норильска продолжает сохраняться. Об этом предупредили в городской администрации региона.
В районе горнолыжной базы "Гора Отдельная" 8 января сошла снежная лавина. Она накрыла сразу четыре домика, в которых находились люди. 250 сотрудников МЧС вели спасательные работы. Сегодня утром они были завершены.
Спасатели нашли три тела — погибшей супружеской пары и их полуторагодовалого ребенка. Еще 14-летний подросток был госпитализирован с тяжелейшими травмами. Сотрудники МЧС прогнозируют дальнейший сход опасных лавин у горы Отдельная под Норильском.