В администрации Норильска предупредили о сохранении угрозы схода лавин

Угроза схода снежных лавин в районе Норильска продолжает сохраняться. Об этом предупредили в городской администрации региона.

Угроза схода снежных лавин в районе Норильска продолжает сохраняться. Об этом предупредили в городской администрации региона.

В районе горнолыжной базы "Гора Отдельная" 8 января сошла снежная лавина. Она накрыла сразу четыре домика, в которых находились люди. 250 сотрудников МЧС вели спасательные работы. Сегодня утром они были завершены.

Спасатели нашли три тела — погибшей супружеской пары и их полуторагодовалого ребенка. Еще 14-летний подросток был госпитализирован с тяжелейшими травмами. Сотрудники МЧС прогнозируют дальнейший сход опасных лавин у горы Отдельная под Норильском.