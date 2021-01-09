Собчак показала архивное фото своего отца с Байденом

На черно-белом снимке запечатлены молодые Анатолий Собчак и Джо Байден.

Журналистка, экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак опубликовала архивное фото своего отца, Анатолия Собчака, с молодым Джо Байденом, новым президентом США.

Судя по комментарию самой Ксении, для нее факт встречи был неизвестен.

«Ого. Нашла фото папы с Байденом», — написала Собчак в своем Telegram- канале.

Когда был сделан снимок, Ксения не указала.

Джо Байден дважды посещал СССР: в 1979 и в 1988 годах по приглашению советского руководства. Но фото, вероятно, сделано чуть позднее - в 1990 году, когда Анатолий Собчак, бывший в то время председателем Ленсовета, ездил в США и вел переговоры о финансировании государственным и частным капиталом Америки благотворительного фонда «Возрождение и развитие Петербурга- Ленинграда».