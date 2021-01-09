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12:53   9 Января 2021
Россия

Собчак показала архивное фото своего отца с Байденом

Собчак показала архивное фото своего отца с Байденом

Журналистка, экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак опубликовала архивное фото своего отца, Анатолия Собчака, с молодым Джо Байденом, новым президентом США. 

Судя по комментарию самой Ксении, для нее факт встречи был неизвестен.

«Ого. Нашла фото папы с Байденом», — написала Собчак в своем Telegram- канале.

Собчак показала архивное фото своего отца с Байденом

Когда был сделан снимок, Ксения не указала.

Джо Байден дважды посещал СССР: в 1979 и в 1988 годах по приглашению советского руководства. Но фото, вероятно, сделано чуть позднее - в 1990 году, когда Анатолий Собчак, бывший в то время председателем Ленсовета, ездил в США и вел переговоры о финансировании государственным и частным капиталом Америки благотворительного фонда «Возрождение и развитие Петербурга- Ленинграда».

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