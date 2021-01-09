Ким Чен Ын: ракеты КНДР смогут поражать цели на расстоянии в 15 тыс. км

Межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) повышенного радиуса действия разрабатываются в Северной Корее.

Межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) повышенного радиуса действия разрабатываются в Северной Корее.

Дальность полета новых разработок будет составлять 15 тысяч километров. Об этом сообщило Центральное информационное агентство КНДР со ссылкой на слова главы республики Ким Чен Ына. Он выступил на восьмом съезде Трудовой партии Кореи, где рассказал о развитии ракетной отрасли страны.

Глава КНДР рассказал, что в ближайшее время стоящие на вооружении ракеты смогут преодолевать расстояние в 15 тыс. км с высокой точностью. Он также добавил о прогрессе в разработке гиперзвукового вооружения и появлении первой атомной субмарины. Что касается разведки, то она будет вестись при помощи наблюдательных спутников из космоса и специальных беспилотных аппаратов.