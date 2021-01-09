11:28 9 Января 2021Общество
Заболевший коронавирусом первый вице-губернатор ХМАО Бухтин умер в Москве
Первый замгубернатора ХМАО Геннадий Бухтин скончался в московской клинике. Информацию подтвердил редакции ФАН источник в правительстве Югры.
Первый замгубернатора ХМАО Геннадий Бухтин скончался в московской клинике. Информацию подтвердил редакции ФАН источник в правительстве Югры.
Чиновник заболел коронавирусом и лечился в Сургуте. Однако состояние 60-летнего пациента ухудшилось, было принято решение о транспортировке его в Москву спецбортом. Жизнь пациента поддерживал аппарат ИВЛ.
В ХМАО Бухтин курировал самые значимые сферы в регионе: экономика, финансы, имущество и государственный заказ.