Заболевший коронавирусом первый вице-губернатор ХМАО Бухтин умер в Москве

Первый замгубернатора ХМАО Геннадий Бухтин скончался в московской клинике. Информацию подтвердил редакции ФАН источник в правительстве Югры.

Первый замгубернатора ХМАО Геннадий Бухтин скончался в московской клинике. Информацию подтвердил редакции ФАН источник в правительстве Югры.

Чиновник заболел коронавирусом и лечился в Сургуте. Однако состояние 60-летнего пациента ухудшилось, было принято решение о транспортировке его в Москву спецбортом. Жизнь пациента поддерживал аппарат ИВЛ.

В ХМАО Бухтин курировал самые значимые сферы в регионе: экономика, финансы, имущество и государственный заказ.