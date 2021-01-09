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11:28   9 Января 2021
Общество

Заболевший коронавирусом первый вице-губернатор ХМАО Бухтин умер в Москве

Заболевший коронавирусом первый вице-губернатор ХМАО Бухтин умер в Москве

Первый замгубернатора ХМАО Геннадий Бухтин скончался в московской клинике. Информацию подтвердил редакции ФАН источник в правительстве Югры.

Чиновник заболел коронавирусом и лечился в Сургуте. Однако состояние 60-летнего пациента ухудшилось, было принято решение о транспортировке его в Москву спецбортом. Жизнь пациента поддерживал аппарат ИВЛ.

В ХМАО Бухтин курировал самые значимые сферы в регионе: экономика, финансы, имущество и государственный заказ.

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#смерть #коронавирус #Бухтин

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