Пожары стали причиной отключения электроэнергии на территории Абхазии

Жители Абхазии сообщили об отсутствии света в большей части населенных пунктов после роста числа пожаров.

Жители Абхазии сообщили об отсутствии света в большей части населенных пунктов после роста числа пожаров.

Сотрудники спасательных служб ранее рассказали о том, что им удалось локализировать ЧП, которое охватило девять сел в Галском районе. Также в области произошел камнепад, который привел к завалам на федеральной автодороге. В ночь на 8 января огонь оказался в 100 метрах от жилых строений, передает пресс-служба ведомства.

Пожары привели к тому, что энергетики приняли решение об отключении воздушной ЛЭП. В итоге без электричества остались люди, проживающие в трех районах Абхазии. Глава региона Аслан Бжания выступил с сообщением о том, что взял ситуацию под личный контроль.