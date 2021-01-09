Медики за сутки выявили 23 309 случаев заражения COVID-19 в РФ

Российские медики за последние сутки выявили 23 309 случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют материалы оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

Российские медики за последние сутки выявили 23 309 случаев заражения коронавирусом. Это чуть меньше, чем накануне, когда было зарегистрировано 23 652 заболевших. Об этом свидетельствуют материалы оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

Новые случаи зарегистрированы на территории 84 субъектов. Исключением стал Чукотский автономный округ. По словам представителей оперштаба, у 11,8% пациентов отсутствовали клинические проявления болезни.

Наибольшее число заражений зафиксировано в российской столице (4900), Санкт-Петербурге (3006) и Московской области (1184). Число пациентов, успешно завершивших лечение, увеличилось на 23 680 человек.