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11:13   9 Января 2021
Общество

Медики за сутки выявили 23 309 случаев заражения COVID-19 в РФ

Медики за сутки выявили 23 309 случаев заражения COVID-19 в РФ

Российские медики за последние сутки выявили 23 309 случаев заражения коронавирусом. Это чуть меньше, чем накануне, когда было зарегистрировано 23 652 заболевших. Об этом свидетельствуют материалы оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

Новые случаи зарегистрированы на территории 84 субъектов. Исключением стал Чукотский автономный округ. По словам представителей оперштаба, у 11,8% пациентов отсутствовали клинические проявления болезни.

Наибольшее число заражений зафиксировано в российской столице (4900), Санкт-Петербурге (3006) и Московской области (1184). Число пациентов, успешно завершивших лечение, увеличилось на 23 680 человек.

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#коронавирус #COVID-19 #оперштаб

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