Россиянам посоветовали лучший вариант для вложения средств в 2021 году

Одной из главных альтернатив банковским депозитам в 2021 году является открытый паевой инвестиционный фонд (ОПИФ), рассказал управляющий активами компании БКС Андрей Русецкий.

Одной из главных альтернатив банковским депозитам в 2021 году является открытый паевой инвестиционный фонд (ОПИФ), рассказал управляющий активами компании БКС Андрей Русецкий.

С января начал действовать налог на вклады, предполагающий, что доход свыше 42,5 тысячи рублей подлежит обложению по ставке 13% годовых. А вот внутри ОПИФа нет налогов на дивиденды, купоны и процентные доходы, благодаря чему управляющая компания направляет "сэкономленные" средства в инвестиции и увеличивает доходность клиента, цитирует эксперта РИА Новости. По его словам, в случае долгосрочных инвестиций от трех лет гражданину полагаются значительные налоговые вычеты при получении прибыли — до 3 млн рублей в год.

Еще одним привлекательным инструментом Русецкий назвал индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Он отметил, что государство возвращает 13% от суммы, которую человек вносит в течение года, но общая сумма вычета не превышает 52 тысяч рублей.