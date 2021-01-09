Сатановский о блокировке Трампа в Twitter: «Фестиваль вранья и наглых подтасовок»

Евгений Сатановский сравнил нынешнюю борьбу за президентское кресло в США со скандальными выборами 1876 года.

Twitter бессрочно заблокировал аккаунт действующего президента США Дональда Трампа из-за «риска дальнейшего подстрекательства к насилию». Отныне нет и не может быть вопросов на счет демократии, свободы слова, прав и «прочих благоглупостей, которыми так любит подманивать дураков американское начальство», уверен российский политолог Евгений Сатановский.

«[Twitter] показал и ему, и Соединенным Штатам, и миру в целом, кто в доме хозяин. <...> Такой фестиваль подлого вранья, наглых подтасовок и насилия над волеизъявлением избирателей в Америке давно не устраивали», —написал эксперт в своем Telegram-канале «Армагеддоныч»

Сатановский провел параллель между современными президентскими выборами в США и голосованием в 1876 году. Тогда демократ, активный борец с коррупцией Сэмюэл Тилден из Нью-Йорка выиграл выборы «у ничего из себя не представлявшего» республиканца Ратерфорда Хейса из Огайо и по числу голосов, и по числу выборщиков. Впрочем, стать президентом ему так и не удалось.

«Тогда республиканцами были северяне, только что победившие демократов южан. Теперь демократы — либералы и глобалисты, а республиканцы — национально ориентированные ред-неки. Но Трампа не пропустили на второй срок по любому. Он доказал, что любой энергичный американец, который обладает достаточными амбициями, деньгами (без них в Штатах никак), харизмой и твердым характером, может стать президентом США, если напрямую обращается к избирателям, наплевав на "вашингтонское болото"», — убежден политолог.

У Трампа более десяти миллионов подписчиков в Twitter, а голосовали за него почти 80 миллионов человек, напомнил Сатановский. Сейчас эти люди получили очередное доказательство, что их голоса украли и «на них всех в Капитолии плюют». По мнению политолога, этих фактов вполне достаточно для того, чтобы республиканец вновь стал президентом США через четыре года. При условии, что Трампа не посадят в тюрьму или не убьют, поскольку подобные вещи характерны для США, подчеркивает политолог.

«Интересно, конечно, как охарактеризовать тот политический строй, который в США установится при [Джо] Байдене. Либеральный фашизм, носителями которого были и Обама, и Хиллари Клинтон? Квазидемократическая диктатура? Тирания левачествующих геронтократических олигархов? <…> Трамп, конечно, не Че Гевара, не Мартин Лютер Кинг, не Мандела и не Ленин, но если Америку его пример ничему не научил и она так и будет идти по пути, наметившемуся на последних выборах, значит она полностью заслужила свою участь. Впрочем, она ее в любом случае заслужила», — заключил Сатановский.

На этой неделе Twitter, Facebook, Instagram и другие соцсети уже блокировали аккаунты Трампа на разные сроки. Поводом стали его обращения к протестующим, которые 6 января захватили здание Конгресса США во время утверждения результатов выборов. С одной стороны, президент призывал сторонников вести себя мирно, а затем осудил их действия, но с другой — называл их патриотами и продолжал говорить о фальсификации итогов голосования.

В ходе беспорядков в Капитолии полиция застрелила манифестантку, всего жертвами столкновений стали пять человек, включая полицейского.

Накануне Twitter заблокировал личную страницу Трампа @realdonaldtrump из-за «риска подстрекательства к насилию». Позже под запрет попал и аккаунт его предвыборного штаба. Через некоторое время глава государства вышел на связь через президентский аккаунт @POTUS, заявив, что «Twitter не заставит его замолчать».

45-й президент пообещал создать собственную платформу для общения со сторонниками. Через несколько минут это сообщение также было удалено. В Twitter дали понять, что будут пресекать все попытки Дональда Трампа обойти блокировку в социальной сети.