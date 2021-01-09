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11:01   9 Января 2021
Политика

Чиновникам во Владимирской области станет сложнее получить пособие по увольнению

Чиновникам во Владимирской области станет сложнее получить пособие по увольнению

Чиновники во Владимирской области могут остаться без пособия по увольнению по собственному желанию. Такое решение приняло Законодательное собрание региона.

Ранее губернатор, председатель парламента, их заместители и другие руководители после года службы, уходя в отставку, могли получить выплату, равную трехмесячному содержанию. Теперь такой бонус будут предоставлять только тем, кто проработал на должности не менее пяти лет.

Авторами инициативы являются депутаты от партии "Справедливая Россия" Наталья Пронина и Сергей Бирюков. Также они предложили увеличить трудовой стаж, необходимый для получения пенсии за выслугу лет. Теперь перечисленные выше чиновники должны занимать пост не менее трех лет.

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#чиновники #владимирская область #пособие

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