Чиновникам во Владимирской области станет сложнее получить пособие по увольнению

Чиновники во Владимирской области могут остаться без пособия по увольнению по собственному желанию. Такое решение приняло Законодательное собрание региона.

Чиновники во Владимирской области могут остаться без пособия по увольнению по собственному желанию. Такое решение приняло Законодательное собрание региона.

Ранее губернатор, председатель парламента, их заместители и другие руководители после года службы, уходя в отставку, могли получить выплату, равную трехмесячному содержанию. Теперь такой бонус будут предоставлять только тем, кто проработал на должности не менее пяти лет.

Авторами инициативы являются депутаты от партии "Справедливая Россия" Наталья Пронина и Сергей Бирюков. Также они предложили увеличить трудовой стаж, необходимый для получения пенсии за выслугу лет. Теперь перечисленные выше чиновники должны занимать пост не менее трех лет.