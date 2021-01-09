Красноярский подрядчик построит реабилитационный центр под Новосибирском

Подготовкой проекта строительства федерального детского реабилитационного центра под Новосибирском займется красноярская компания "Сибиряк".

Подготовкой проекта строительства федерального детского реабилитационного центра под Новосибирском займется красноярская компания "Сибиряк".

Строительная организация из Красноярска обязалась выполнить работы за 7,4 млрд руб. Документ о направлении средств на строительство и закупку оборудования для медицинского учреждения подписал премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин.

Федеральный детский реабилитационный центр расположится в Бердске Новосибирской области. Он будет располагать 300 койками для помощи пациентам. На базе учреждения медики будут оказывать помощь детям с проблемами по части нервной системы, опорно-двигательного аппарата, ревматологическими болезнями и проблемами с органами чувств. Каждый маленький пациент будет проходить лечение вместе с родителями. Это позволит взрослым освоить азы методики реабилитации.