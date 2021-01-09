10:58 9 Января 2021Общество
Омский дептранс планирует изменить схемы двух маршрутов
Департамент транспорта Омска предупредил горожан об изменениях в схеме движения двух маршрутов городского транспорта, сообщили местные СМИ.
Департамент транспорта Омска предупредил горожан об изменениях в схеме движения двух маршрутов городского транспорта, сообщили местные СМИ.
Городские автобусы маршрута №410 с 8 января будут курсировать по улице Перелета от строительного магазина "ОБИ", затем продолжат движение по бульвару Кузьмина, бульвару Архитектов, Поворотной улице и улице 70 лет Октября.
Автобус №370 теперь будет завершать маршрут на остановке "Микрорайон "Звездный". Согласно новой схеме движения, этот маршрут будет курсировать по улице Дианова, бульвару Кузьмина, затем проходить через метромост и следовать до железнодорожного вокзала.