Власти Калужской области отказались от требований к цвету такси

Указом губернатора Калужской области Владислава Шапши отменены требования по цвету автомобилей такси, передает пресс-служба администрации региона.

Указом губернатора Калужской области Владислава Шапши отменены требования по цвету автомобилей такси, передает пресс-служба администрации региона.

Согласно документу, действие статьи 1 закона Калужской области от 26 сентября 2018 года №375-ОЗ приостанавливается. Тогда было утверждено требование, что покрытие наружной части поверхности кузова такси должно иметь либо желтый, либо белый, либо серебристый цвет.

Указ Владислава Шапши подразумевает приостановление действие закона вплоть до 1 января 2022 года. Текст документа опубликован 8 января этого года на официальном интернет-портале правовой информации. Он вступит в силу спустя десять дней.