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10:39   9 Января 2021
Общество

Задержанная при штурме Капитолия русскоговорящая женщина приехала из Молдавии

Задержанная при штурме Капитолия русскоговорящая женщина приехала из Молдавии

Полицейские задержали Евгению Малимон и ее дочь Кристину в Вашингтоне во время протестов. Выяснилось, что русскоязычные женщины по происхождению являются молдаванками.

Лидер движения "Юные республиканцы штата Орегон" Кристина Малимон известна как сторонница действующего президента США Дональда Трампа. В одном из роликов в соцсетях Малимон отметила, что родилась в Молдавии. Обеим женщинам вменяют нарушение комендантского часа и незаконное вторжение, сообщает Washington Post.

Вместе с уроженками Молдавии под задержание рядом с Капитолием попали еще пять человек. Недавно в Сети появилась информация, что одной из задержанных понадобилась помощь переводчика с русского языка.

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