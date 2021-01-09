Задержанная при штурме Капитолия русскоговорящая женщина приехала из Молдавии

Полицейские задержали Евгению Малимон и ее дочь Кристину в Вашингтоне во время протестов. Выяснилось, что русскоязычные женщины по происхождению являются молдаванками.

Полицейские задержали Евгению Малимон и ее дочь Кристину в Вашингтоне во время протестов. Выяснилось, что русскоязычные женщины по происхождению являются молдаванками.

Лидер движения "Юные республиканцы штата Орегон" Кристина Малимон известна как сторонница действующего президента США Дональда Трампа. В одном из роликов в соцсетях Малимон отметила, что родилась в Молдавии. Обеим женщинам вменяют нарушение комендантского часа и незаконное вторжение, сообщает Washington Post.

Вместе с уроженками Молдавии под задержание рядом с Капитолием попали еще пять человек. Недавно в Сети появилась информация, что одной из задержанных понадобилась помощь переводчика с русского языка.