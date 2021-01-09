Воронежцы остались без рождественского поздравления губернатора

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в 2021 году не стал поздравлять жителей региона с Рождеством.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в 2021 году не стал поздравлять жителей региона с Рождеством.

Обращение к гражданам не появилось ни в одном из аккаунтов Гусева в социальных сетях. Сообщение от первого лица также отсутствовало и на официальном портале области. Воронежцы получили лишь дежурное поздравление от пресс-службы местного правительства.

Губернатор региона последний раз появлялся на своей странице в соцсети "ВКонтакте" 2 января. Можно было бы предположить, что Гусев отправился на отдых в связи с новогодними праздниками, если бы не совещание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, которое он провел в понедельник.