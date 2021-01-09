Второй тур выборов президента Киргизии может состояться в конце января

Досрочные выборы главы государства пройдут в Киргизии 10 января. На этот пост претендуют 17 кандидатов.

Досрочные выборы главы государства пройдут в Киргизии 10 января. На этот пост претендуют 17 кандидатов.

Выборы киргизского президента могут быть назначены на конец января или начало февраля. Подведение результатов голосования должно произойти не позднее 20 дней после выборов, но имеется возможность подвести итоги в более короткий срок.

В первом туре досрочных президентских выборов кандидат должен набрать более 50% голосов избирателей для победы. Если ни один кандидат не наберет нужное количество голосов, то будет проводиться второй тур. ЦИК Киргизии обязуется предоставить достоверный и объективный подсчет голосов на досрочных выборах президента.