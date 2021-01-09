Hyundai получила одобрение проекта среднеразмерного СПГ-танкера

Корейский регистр судоходства выдал принципиальное одобрение среднеразмерного танкера вместимостью верфи Hyundai Mipo Dockyard.

Корейский регистр судоходства выдал принципиальное одобрение среднеразмерного танкера вместимостью верфи Hyundai Mipo Dockyard.

Корейский судостроительный концерн представил проект танкера с призматической емкостью типа B. Для изысканий специалисты концерна также провели анализ грузового трюма и износа. Инженерам концерна удалось добиться повышенной устойчивости корабля за счет повышения выносливости конструкции корпуса, способной выносить ударную нагрузку жидкого груза. Корпус топливного бака также обладает повышенной гибкостью.

Ранее емкости для топлива типа В использовали в крупногабаритных контейнеровозах и сухогрузах, однако Hyundai сделали ставку на растущий интерес к применению технологии к малым и средним танкерам. В ближайшие годы аналитики ожидают роста спроса на экологически чистое топливо, так что корейские судостроители начали изыскания в области малогабаритных кораблей для транспортировки газа.