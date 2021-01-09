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11:03   9 Января 2021
Россия

Ночь с 8 на 9 января стала самой морозной с начала зимы в Санкт-Петербурге

Ночь с 8 на 9 января стала самой морозной с начала зимы в Санкт-Петербурге

Ночь с 8 на 9 января стала самой холодной в Петербурге с начала зимы. По данным погодного центра «Фобос», температура воздуха опускалась до -10,5 градусов.

Антициклон обеспечит преимущественно безоблачную, но морозную погоду в ближайшие дни. 9 января столбик термометра покажет минус 8–10 градусов. В Ленинградской области будет холоднее — до минус 12, а на востоке еще морознее — до минус 18 градусов. Осадки будут маловероятным.

Похолодание ждет и жителей Москвы и Московской области. С понедельника, 11 января, ожидаются морозы до минус 15. К середине рабочей недели температура воздуха может опуститься до минус 30.

 

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