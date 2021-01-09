Газ в Европе подорожал до рекордных отметок за последние два года

Тысяча кубометров продается за 258 долларов.

Цены на газ в Европе выросли до 258 долларов за тысячу кубометров. Это максимальное значение за почти два года - с 25 января 2019 года. До этого пик стоимости был 5 января - 253,5 долларов за тысячу кубов.

Для сравнения, Белоруссия покупает у России газ по цене 127 долларов за тысячу кубометров.

Ранее сообщалось, что в Испании объявлено штормовое предупреждение из-за снегопада, который накрыл столицу впервые с 2008 года. В северных провинциях королевства столбики термометра опустились до рекордных минус 30 градусов.