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10:39   9 Января 2021
Весь мир

Газ в Европе подорожал до рекордных отметок за последние два года

Газ в Европе подорожал до рекордных отметок за последние два года

Цены на газ в Европе выросли до 258 долларов за тысячу кубометров. Это максимальное значение за почти два года - с 25 января 2019 года. До этого пик стоимости был 5 января - 253,5 долларов за тысячу кубов. 

Для сравнения, Белоруссия покупает у России газ по цене 127 долларов за тысячу кубометров.

Ранее сообщалось, что в Испании объявлено штормовое предупреждение из-за снегопада, который накрыл столицу впервые с 2008 года. В северных провинциях королевства столбики термометра опустились до рекордных минус 30 градусов.

 

 

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#европа #экономика #газ #белоруссия #весь мир

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