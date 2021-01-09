Вячеслав Гладков приступил к решению проблем в Белгородской области

Врио белгородского губернатора Вячеслав Гладков посетил местные муниципалитеты, чтобы ознакомиться и решить проблемы на местах, передает пресс-служба главы региона.

Врио белгородского губернатора Вячеслав Гладков посетил местные муниципалитеты, чтобы ознакомиться и решить проблемы на местах, передает пресс-служба главы региона.

Как стало известно, управленец посетил Красненский район, где внимательно ознакомился с объектами здравоохранения и образования. Врио губернатора обратил особое внимание на проблемы граждан в населенном пункте Лесное Уколово, где люди жалуются на плохое качество воды. Гладков поручил профильным структурам взять анализ водных ресурсов и при необходимости установить очистные фильтры.

Глава региона также посетил детский сад "Капелька", который был недавно отремонтирован, и Камызинскую среднюю общеобразовательную школу. В последней ведутся работы по восстановлению пристройки. Гладков взял процесс под личный контроль, сообщает пресс-служба.