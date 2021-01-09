Бывший замдиректора школы из Иваново осужден за разврат детей и мужеложство

Суд вынес приговор бывшему заместителю директора школы в Иваново. Фигуранта признали виновным в сексуальном насилии над детьми и мужеложстве.

Суд вынес приговор бывшему заместителю директора школы в Иваново. Фигуранта признали виновным в сексуальном насилии над детьми и мужеложстве.

В прицел правоохранительных органов тогда еще работник сферы образования попал год назад. Сотрудники СК установили, что замдиректора совершал в отношении детей развратные действия, также были выявлены факты мужеложства. Кроме того, злоумышленник систематически спаивал детей, сообщает Ivday.

Примечательно, что ранее фигурант был директором школы, но его понизили в должности. Официальных причин никто не называл, но негласно "шептались", будто у него были "особые" отношения с учениками. За свои преступления бывший замдиректора получил девять лет колонии.