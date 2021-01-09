Документальный фильм раскрыл отношение Назарбаева к переименованию Астаны

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обозначил свою позицию о переименованиях в свою честь в документальном фильме "Штрихи к портрету. Личное".

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обозначил свою позицию о переименованиях в свою честь в документальном фильме "Штрихи к портрету. Личное".

Политик признался, что получал подобные предложения в каждый день рождения. По словам Назарбаева, во время своего президента он запрещал такие переименования. В киноленте он также упомянул обновленное название столицы Казахстана.

"Вот некоторые, особенно руководители, думают: "Вот после меня останется такая память". Меня нет, какая разница, что останется", — сказал экс-президент.

Астана в марте 2019 года была переименована в Нур-Султан по инициативе бывшего исполняющего обязанности главы республики Касыма-Жомарт Токаева. Это решение привлекло широкое внимание общества.