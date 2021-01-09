Прожиточный минимум на 2021 год утвержден Правительством России

Размер прожиточного минимума, актуальный в 2021 году, утвержден председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.

Размер прожиточного минимума, актуальный в 2021 году, утвержден председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.

Подписанное главой кабмина постановление подразумевает величину ПМ на душу населения в 11 653 рубля, сообщает пресс-центр. При этом, ПМ для пенсионеров будет равен 10 022 рублям, а для детей — 11 303 рублям.

"С 2021 года прожиточный минимум устанавливается сразу на год", — уточняют в кабмине.

К тому же с начала нового года минимальный размер оплаты труда и ПМ рассчитываются на основе новой методики. Теперь величина показателей в России определяется с помощью медианного среднедушевого дохода.