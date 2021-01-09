Аналитик оценил перспективность вложения в биткоин в 2021 году

Стоит ли вкладывать средства в биткоин, объяснил ведущий аналитик Bloomberg Майк Макглоун.

Стоит ли вкладывать средства в биткоин, объяснил ведущий аналитик Bloomberg Майк Макглоун.

Перспектива инвестирования в первую криптовалюту значительно выше, чем в золото. Макглоун выразил уверенность, что в 2021 году стоит ожидать роста биткоина до 50 тыс. долларов, а ее капитализации – до 1 трлн долларов. По словам специалиста, данный сценарий наиболее вероятен, чем снижение цены на криптовалюту до 20 тыс. долларов.

Биткоин за последний год продемонстрировал значительно большую доходность, чем золото. В течение 12 месяцев он подорожал на 380% — до 38,8 тыс. долларов. Новый исторический максимум был достигнут криптовалютой 7 января — 40 тыс. долларов. Цены на золото за указанный период продемонстрировали рост на 22%.