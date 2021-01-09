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10:08   9 Января 2021
Происшествия

Следователи завели дело после гибели туристов в Норильске

Следователи завели дело после гибели туристов в Норильске

Уголовное дело возбуждено по факту гибели и травмирования людей после схода лавины на горнолыжной базе. В результате инцидента под снегом оказались четыре строения.

Сотрудники правоохранительных органов установили обстоятельства случившегося. По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, следователи Красноярского края и Республики Хакасия возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба ведомства.

Региональным оперативным службам о сходе снежной лавины на участке горнолыжного комплекса "Гора Отдельная" стало известно поздно ночью. Под завалы попали четыре туристических домика, в которых находились люди.

Спасатели нашли 14-летнего мальчика, который был экстренно госпитализирован в больницу. Из-под завалов также вытащили тела трех погибших — семейной пары и их годовалого ребенка.

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