Алексей Пушков озвучил позицию Байдена по Москве и Пекину

Вашингтон продолжит рассматривать Россию и Китай как противников. Об этом сказал член Совета Федерации РФ Алексей Пушков.

Вашингтон продолжит рассматривать Россию и Китай как противников. Об этом сказал член Совета Федерации РФ Алексей Пушков.

Сенатор спрогнозировал, какую политику Штаты будут вести во время правления демократа Джозефа Байдена. Он подчеркнул, что США воспринимают Пекин как конкурента, а Москву – как врага. Америка намерена противостоять обоим странам, и делать это не в одиночку.

"Отсюда — идея "глобальной коалиции демократий" против "авторитарных режимов" в лице Китая, а также России", — написал Алексей Пушков в Telegram-канале.

По словам парламентария, подобное антироссийское объединение уже существует на основе НАТО. Коалицию против Китая Штатам только предстоит создать.