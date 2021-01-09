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10:00   9 Января 2021
Армия

Житель Тверской области выставил на продажу танк Т-34

Житель Тверской области выставил на продажу танк Т-34

В Сети появилось объявление о продаже легендарного советского танка времен Великой Отечественной войны.

Житель Тверской области опубликовал объявление о продаже танка Т-34-85. По словам владельца, боевая машина принимала участие в Великой Отечественной войне и была подбита.

"Танк был уничтожен в результате детонации боекомплекта. Теперь после двух лет реставрации он вновь собран воедино. С оригинальным мотором В-2, пятискоростной коробкой, главным и бортовыми фрикционами, с отремонтированными радиаторами. На ходу", — говорится в объявлении.

Танк полностью демилитаризованный, поэтому не является вооружением. Стоимость боевой машины составляет 10,9 миллиона рублей.

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#танк #продажа #т-34

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