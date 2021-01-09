СК РФ переквалифицировал дело по сходу лавины в Красноярском крае

Уголовное дело по сходу лавины было переквалифицировано в связи с возросшим количеством человеческих жертв.

Уголовное дело по сходу лавины было переквалифицировано в связи с возросшим количеством человеческих жертв.

Об этом говорится на официальном сайте пресс-службы СК РФ. Первоначально по факту произошедшего было заведено дело по п. "в" 2 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека". Однако после увеличения количества погибших, оно было изменено на ч. 3 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Инцидент произошел в ночь на 9 января. Снежная лавина сошла на участке горнолыжного комплекса "Гора Отдельная". Он находится в районе Талнах города Норильска в Красноярском крае. Спасатели обнаружили подростка 14 лет с травмами. Позже удалось найти тела 38-летней женщины, ее 45-летнего мужа и ребенка полутора лет.