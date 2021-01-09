В Минобороны РФ рассказали о ходе перевооружения ВКС в 2021 году

Воздушно-космические силы Российской Федерации в 2021 году получат новые зенитно-ракетные комплексы различных типов. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Воздушно-космические силы Российской Федерации в 2021 году получат новые зенитно-ракетные комплексы различных типов. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, в нынешнем году ВКС РФ перевооружат первый зенитный ракетный полк на новейшие комплексы С-350 "Витязь". Кроме того, на вооружение ВКС поступят два новых полковых комплекта систем С-400 и комплексов "Панцирь-С".

В ведомстве также напомнили, что в 2020 году в Воздушно-космические войска РФ получили четыре полковых комплекта С-400 и 24 "Панциря-С". Новое вооружение поступило в подразделения противовоздушной обороны, которые базируются в Свердловской, Самарской и Южно-Сахалинской областях.