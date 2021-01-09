9:22 9 Января 2021Политика
Ким Чен Ын ждет от Сеула выполнения межкорейских соглашений
Развитие отношений с Южной Кореей возможно только при выполнении межкорейских соглашений Сеулом, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын.
Развитие отношений с Южной Кореей возможно только при выполнении межкорейских соглашений Сеулом, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын.
На съезде Трудовой партии Кореи лидер КНДР уже четыре дня выступает с докладом. Ким Чен Ын подводит итоги работы партии, а также определяет задачи на ближайшие пять лет. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство.
В докладе говорится, что Северная Корея больше не должна в одностороннем порядке по-доброму относиться к своему южному соседу, все зависит от того, как Сеул будет выполнять имеющиеся между странами договоренности.
Пхеньян рассчитывает, что Южная Корея вернется на три года назад и начнет работать в направлении восстановления дружеских отношений.