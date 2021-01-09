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9:16   9 Января 2021
Происшествия

Спасатели завершили поисковые работы у горнолыжной базы в Норильске

Спасатели завершили поисковые работы у горнолыжной базы в Норильске

Поисковые работы в районе схода лавины рядом с горнолыжной базой в Норильске завершены. Об этом проинформировали сотрудники ГУ МЧС.

Привлеченные к ликвидации последствий ЧП в Норильске спасатели завершили поисковые работы. В них было задействовано более 200 человек и 18 единиц техники.

В результате схода лавины на гостевые домики в районе комплекса "Гора Отдельная" погибли трое человек, в том числе ребенок. По факту происшествия сотрудниками правоохранительных органов заведено уголовное дело по ст. 238 УК РФ.

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#чп #норильск #лавина #поисковые работы

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