Системы ПВО ВВО отразили воздушную атаку над Хабаровским краем

Комплексная тренировка по охране воздушного пространства над Хабаровским краем прошла на территории Восточного военного округа.

Комплексная тренировка по охране воздушного пространства над Хабаровским краем прошла на территории Восточного военного округа.

Тренировка проходила при участии боевых расчетов радиотехнических войск (РТВ) и систем противовоздушной обороны (ПВО) объединения ВВС и ПВО ВВО. В рамках мероприятия военные РТВ осуществили разведку воздушного пространства и выявили неизвестные воздушные суда. Их координаты были направлены на головной командный пункт.

После сигнала тревоги о нападении с воздуха боевые расчеты ПВО провели комплекс действий по подготовке к отражению атаки, а также произвели электронные пуски зенитными управляемыми ракетами. В рамках учений были задействованы свыше 100 военных, 30 единиц вооружения и боевой техники.