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6:29   9 Января 2021
Общество

США опровергли сведения о появлении более заразного штамма коронавируса

США опровергли сведения о появлении более заразного штамма коронавируса

Доклад члена рабочей группы Белого дома доктора Деборы Биркс о возможности появления новой мутации коронавируса был ошибочным.

Это заявление не имеет ничего общего с реальностью, так как появления какой-либо особой разновидности вируса в стране нет, заверили в Центре по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США. Представители организации назвали заявление Биркс спекулятивным, передает РИА Новости.

"Она предположила в разговоре с другими членами рабочей группы, что новая, более заразная разновидность, возникшая в США, может объяснить всплеск, как это было в Великобритании — с другим штаммом", — пояснили в CDC.

Представитель Белого дома допустила появление в США штамма коронавируса, который распространяется в два раза быстрее предыдущего. Сотрудники CDC потребовали удалить это заявлено, но получили отказ.

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#сша #коронавирус #новый штамм

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