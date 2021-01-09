Трамп планирует создать собственную платформу взамен Twitter

Блокировка страницы президента США Дональда Трампа в Twitter не заставит его замолчать. Об этом глава государства заявил через пресс-службу Белого дома.

Блокировка страницы президента США Дональда Трампа в Twitter не заставит его замолчать. Об этом глава государства заявил через пресс-службу Белого дома.

Доступ к профилю американского лидера в Twitter закрыли навсегда из-за "риска дальнейшего подстрекательства к насилию". Трамп в ответ на действия администрации соцсети разместил объявление о создании альтернативной платформы на странице президента США. Twitter вскоре удалил и эту публикацию, передает ТАСС.

"Я предсказывал, что так и произойдет. Мы ведем переговоры с разными другими сайтами, скоро мы сделаем важное объявление, и мы также рассматриваем возможность создания нашей собственной платформы в ближайшем будущем. Нас не заставят замолчать!", — передала слова Трампа пресс-служба Белого дома.

Сторонники действующего президента силой проникли в здание Конгресса США, чтобы помешать принять решение об окончательных итогах выборов. В штурме Капитолия винят Трампа и требуют его досрочной отставки.