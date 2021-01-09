Врач рассказал о вкусной скандинавской методике защиты от COVID-19

Закалять горло необходимо в период пандемии коронавируса. К такому выводу пришел кандидат медицинских наук, врач-отоларинголог Владимир Зайцев.

Закалять горло необходимо в период пандемии коронавируса. К такому выводу пришел кандидат медицинских наук, врач-отоларинголог Владимир Зайцев.

Вирусы и бактерии попадают в организм человека через дыхательные пути. Однако если в глотке будет закалено так называемое лимфоэпителиальное кольцо – миндалины (небные и язычная), аденоиды, трубные валики, то инфекция будет уничтожена, передает радио Sputnik.

Специалист порекомендовал закалять горло по простой и вкусной скандинавской методике. Необходимо заморозить в формочках для льда свежевыжатый сок грейпфрута, манго, лимона или апельсина или манго. Диаметр такой витаминной льдинки не должен превышать пяти сантиметров. Ее необходимо рассасывать по одной в день. По мнению Зайцева, такой лед "тренирует" лимфоидную ткань в глотке.