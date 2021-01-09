Бывший советник Трампа выступил против его импичмента

Экс-советник главы Белого дома Дональда Трампа Джон Болтон предложил дождаться инаугурации нового президента США.

Экс-советник главы Белого дома Дональда Трампа Джон Болтон предложил дождаться инаугурации нового президента США.

Соответствующее заявление Болтон сделал в эфире телеканала CNN. По его мнению, лучше дождаться истечения полномочий Трампа, чем отстранять его от должности раньше окончания срока. Он считает, что в случае импичмента, Трамп сможет оспорить это решение.

"Уверен, в этом случае и так плохая ситуация станет гораздо хуже", — сказал Болтон.

Ранее представители Демократической партии в Конгрессе США разместили в Сети черновик документа об импичменте. В нем они обвинили Трампа в "разжигании толпы" и "подстрекательстве к мятежу". Болтон также согласился с этим.