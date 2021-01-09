Байден переадресовал законодателям в Конгрессе вопрос об импичменте Трампу

Решение о возможном импичменте действующему президенту США Дональду Трампу должны принимать в Конгрессе. Соответствующее заявление сделал демократ Джозеф Байден.

Решение о возможном импичменте действующему президенту США Дональду Трампу должны принимать в Конгрессе. Соответствующее заявление сделал демократ Джозеф Байден.

Представитель Демократической партии отметил, что на данный момент занимается решением более важных вопросов. В частности, он "уделяет особое внимание" проблемам, связанным с пандемией COVID-19, экономикой и доступностью вакцины.

"Я сфокусирован на своей работе", — сказал Байден во время выступления в штате Делавэр.

При этом Байден выразил уверенность в том, что Трамп "не подходит для роли президента". Демократическая партия выступает с призывом досрочно отстранить Трампа от должности после беспорядков в Вашингтоне.