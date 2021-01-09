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2:28   9 Января 2021
Политика

Вассерман: правящие элиты США спровоцировали беспорядки в Вашингтоне

Вассерман: правящие элиты США спровоцировали беспорядки в Вашингтоне

Журналист, публицист и телеведущий Анатолий Вассерман обвинил правительство США в двойных стандартах на фоне беспорядков у стен здания Конгресса.

После беспорядков в Вашингтоне от американцев не последовало уже привычных осуждений насилия над протестующими. Хотя обычно Соединенные Штаты встают на защиту пикетчиков во время аналогичных ситуаций в других странах, отметил Вассерман.

"Где привычные угрозы Гаагским трибуналом, санкции против душителей свободы? Нет, это же совсем другое. Двоемыслие в полный рост", — отметил журналист.

Вассерман также выразил уверенность в том, что во время президентской гонки в США происходили многочисленные нарушения. Однако правящие "элиты" решили в этот раз встать на сторону представителя Демократической партии Джозефа Байдена.

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