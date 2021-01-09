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1:42   9 Января 2021
Политика

Граждан РФ среди задержанных во время беспорядков в США не обнаружено

Граждан РФ среди задержанных во время беспорядков в США не обнаружено

Посольство РФ в США в случае необходимости готово оказать поддержку россиянам, находящимся в Вашингтоне. Об этом заявили в диппредставительстве.

Граждан РФ в списках задержанных и пострадавших в ходе штурма Капитолия не обнаружено, передает ТАСС. В российском посольстве "при необходимости окажут соотечественникам консульско-правовое содействие".

"Посольство России в США внимательно отслеживает ситуацию в связи с положением дел в столичном округе", — отметили в диппредставительстве.

Недавно появилась информация, что одному из задержанных потребовался переводчик с русского языка. Американские власти предъявили обвинения 55 участникам беспорядков.

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