Великобритания побила рекорд по количеству смертей среди больных COVID-19

Число умерших пациентов с коронавирусом в Великобритании за сутки составило 1325 человек, что является рекордно высоким для страны с начала пандемии.

Число умерших пациентов с коронавирусом в Великобритании за сутки составило 1325 человек, что является рекордно высоким для страны с начала пандемии.

Всего за последние сутки в Соединенном Королевстве было зафиксировано более 68 тыс. новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Соответствующие данные опубликованы на сайте правительственной информации.

Уже три дня подряд в Великобритании умирает более тысячи человек с COVID-19. Всего с начала пандемии в Соединенном Королевстве скончались 79,8 тыс. пациентов. Этот показатель является крупнейшим среди всех европейских стран.