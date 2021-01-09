0:58 9 Января 2021Общество
Великобритания побила рекорд по количеству смертей среди больных COVID-19
Число умерших пациентов с коронавирусом в Великобритании за сутки составило 1325 человек, что является рекордно высоким для страны с начала пандемии.
Число умерших пациентов с коронавирусом в Великобритании за сутки составило 1325 человек, что является рекордно высоким для страны с начала пандемии.
Всего за последние сутки в Соединенном Королевстве было зафиксировано более 68 тыс. новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Соответствующие данные опубликованы на сайте правительственной информации.
Уже три дня подряд в Великобритании умирает более тысячи человек с COVID-19. Всего с начала пандемии в Соединенном Королевстве скончались 79,8 тыс. пациентов. Этот показатель является крупнейшим среди всех европейских стран.