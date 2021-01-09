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0:58   9 Января 2021
Общество

Великобритания побила рекорд по количеству смертей среди больных COVID-19

Великобритания побила рекорд по количеству смертей среди больных COVID-19

Число умерших пациентов с коронавирусом в Великобритании за сутки составило 1325 человек, что является рекордно высоким для страны с начала пандемии.

Всего за последние сутки в Соединенном Королевстве было зафиксировано более 68 тыс. новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Соответствующие данные опубликованы на сайте правительственной информации.

Уже три дня подряд в Великобритании умирает более тысячи человек с COVID-19. Всего с начала пандемии в Соединенном Королевстве скончались 79,8 тыс. пациентов. Этот показатель является крупнейшим среди всех европейских стран.

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#великобритания #статистика #коронавирус

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