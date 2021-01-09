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0:10   9 Января 2021
Общество

ВОЗ: "британский" штамм коронавируса передается быстрее предыдущего

ВОЗ: "британский" штамм коронавируса передается быстрее предыдущего

Новый штамм коронавирусной инфекции, обнаруженный в декабре в Великобритании, распространяется быстрее обычного. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

"Британский" штамм передается теми же путями, что и COVID-19, поэтому меры по защите от инфекции останутся прежними. Однако ситуация осложняется тем, что во многих странах распространяется предыдущий вид коронавируса, передает ТАСС.

"Мы опираемся на репродуктивное число, которое увеличилось с 1,1 до 1,5", — заявила эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове.

Новый вид коронавирусной инфекции был обнаружен в Великобритании в середине декабря. После этого многие государства приостановили авиасообщение с Соединенным Королевством, в том числе Россия.

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