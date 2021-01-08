Американский суд вновь приговорил россиянку Осипову к тюремному сроку

Россиянка Богдана Осипова повторно приговорена к уже отбытому сроку, но уже по решению федерального окружного суда в штате Канзас.

Россиянка Богдана Осипова повторно приговорена к уже отбытому сроку, но уже по решению федерального окружного суда в штате Канзас.

Осипову приговорили к уже отбытому сроку и 12 месяцам условно. Ей также грозит тюремное заключение за неисполнение решения семейного суда США, который ранее постановил привезти ее детей от бывшего мужа в Канзас.

Богдана Осипова, будучи беременной, уехала из США с ребенком от супруга-американца Брайана Мобли. В 2017 году она вновь вернулась в Соединенные Штаты, чтобы уладить дела с Мобли. Однако россиянку арестовали, поскольку она вывезла детей из страны без согласия мужа. После отказа Осиповой привезти детей к отцу, суд в Канзасе приговорил ее к семи годам лишения свободы.