Республиканская партия США не поддержала идею импичмента Трампа

Импичмент главы Белого дома Дональда Трампа расколет США. Соответствующее заявление сделал лидер республиканцев в палате представителей Кевин Маккарти.

Импичмент главы Белого дома Дональда Трампа расколет США. Соответствующее заявление сделал лидер республиканцев в палате представителей Кевин Маккарти.

Ключевые фигуры Демократической партии США в Конгрессе во главе с Джозефом Байденом настаивают на импичменте Дональда Трампа. Руководство фракции республиканцев в Палате представителей опубликовало официальное заявление по этому поводу, сообщает ТАСС.

"Импичмент президента всего за 12 дней до истечения срока его полномочий лишь еще глубже расколет нашу страну", — говорится в документе.

Маккарти также рассказал, что "пошел на контакт" с Байденом и планирует начать с ним переговоры, чтобы снизить градус разногласий в американском обществе. Инаугурация нового президента США пройдет 20 января 2021 года.