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23:04   8 Января 2021
Политика

Республиканская партия США не поддержала идею импичмента Трампа

Республиканская партия США не поддержала идею импичмента Трампа

Импичмент главы Белого дома Дональда Трампа расколет США. Соответствующее заявление сделал лидер республиканцев в палате представителей Кевин Маккарти.

Ключевые фигуры Демократической партии США в Конгрессе во главе с Джозефом Байденом настаивают на импичменте Дональда Трампа. Руководство фракции республиканцев в Палате представителей опубликовало официальное заявление по этому поводу, сообщает ТАСС.

"Импичмент президента всего за 12 дней до истечения срока его полномочий лишь еще глубже расколет нашу страну", — говорится в документе.

Маккарти также рассказал, что "пошел на контакт" с Байденом и планирует начать с ним переговоры, чтобы снизить градус разногласий в американском обществе. Инаугурация нового президента США пройдет 20 января 2021 года.

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