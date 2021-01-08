Компанию Pornhub, которая входит в конгломерат MindGeek, обвинили в торговле людьми и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

Компанию Pornhub, которая входит в конгломерат MindGeek, обвинили в торговле людьми и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

Инициированное расследование никак не связано с попытками остановить бесчинства и защитить женщин и детей от насилия, уверены специалисты Центра нарушений прав человека при Федеральном агентстве новостей (ФАН). Авторы ужасающих роликов успешно монетизируют их.

Американский инвестор и основатель хедж-фонда Pershing Square Capital Management Билл Акман призвал влиятельные платежные системы отказаться от сотрудничества с Pornhub. Руководство компании назвало обвинения в свой адрес "безответственными и вопиюще неправдивыми", передает ФАН.

Скандал направлен исключительно на перераспределение финансовых потоков, а не защиту людей. Потерпевшим не будут выплачивать компенсацию за принесенный моральный и физический вред, а ролики с их участием так и останутся в Сети. Единичные случаи разбирательств всего лишь призваны усилить информационный фон вокруг инцидента.