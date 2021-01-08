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22:22   8 Января 2021
Политика

Парагвайская лаборатория подала заявку на регистрацию "Спутника V"

Парагвайская лаборатория подала заявку на регистрацию "Спутника V"

Заявку на регистрацию российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" подали в Парагвае, сообщила глава Национального управления по санитарному надзору Мария Антониета.

Соответствующее заявление она сделала в эфире местной радиостанции Radio 1000. По ее словам, Национальное управление по санитарному надзору запросило у лаборатории Guayaki документы по препарату от COVID-19. Без них не удастся завершить регистрацию вакцины.

Кроме того, Антониета подчеркнула, что есть разница между применением вакцины в условиях экстренного использования и полным разрешением на ее использование.

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#вакцина #парагвай #Спутник V

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