Парагвайская лаборатория подала заявку на регистрацию "Спутника V"

Заявку на регистрацию российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" подали в Парагвае, сообщила глава Национального управления по санитарному надзору Мария Антониета.

Заявку на регистрацию российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" подали в Парагвае, сообщила глава Национального управления по санитарному надзору Мария Антониета.

Соответствующее заявление она сделала в эфире местной радиостанции Radio 1000. По ее словам, Национальное управление по санитарному надзору запросило у лаборатории Guayaki документы по препарату от COVID-19. Без них не удастся завершить регистрацию вакцины.

Кроме того, Антониета подчеркнула, что есть разница между применением вакцины в условиях экстренного использования и полным разрешением на ее использование.