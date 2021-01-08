Скончался следователь, который вел дело об убийстве Владислава Листьева

Умер следователь по опасным делам Петр Трибой, известный по расследованию уголовного дела об убийстве Владислава Листьева.

Умер следователь по опасным делам Петр Трибой, известный по расследованию уголовного дела об убийстве Владислава Листьева.

Об этом рассказал в социальных сетях депутат Государственной думы Александр Хинштейн. Трибой скончался от воспаления легких, которое стало следствием заболевания коронавирусной инфекцией. Трибой ранее работал следователем Генеральной прокуратуры.

Он возглавлял группу, которая занималась расследованием убийства популярного телеведущего Влада Листьева. После ухода из Генеральной прокуратуры Трибой стал работать адвокатом. Он скончался на 65-м году жизни.