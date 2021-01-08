Авербух проводит медовый месяц с Арзамасовой в компании сына от первого брака

Звезда сериала "Папины дочки" Лиза Арзамасова показала, как проходит их с Ильей Авербухом медовый месяц.

Звезда сериала "Папины дочки" Лиза Арзамасова показала, как проходит их с Ильей Авербухом медовый месяц.

Звездная пара Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха в конце прошлого года узаконила отношения. Молодожены расписались в тверском ЗАГСе Москвы, вскоре после отправились отмечать медовый месяц. Как выяснилось, Арзамасова и Авербух проводят время на горнолыжном курорте "Роза хутор" в Сочи.

Актриса опубликовал в своем Instagram-аккаунте ролик, который сделан на горнолыжном подъемнике. Примечательно, что в кадре заметен не только Авербух, но и его 16-летний сын от первого брака Мартин. Фигурист же счастливо улыбается и, судя по всему, довольствуется долгожданным отдыхом.

Стоит отметить, что брак с Арзамасовой стал для Авербуха вторым. С 1995 по 2007 год он был женат на фигуристке Ирине Лобачевой. Арзамасова же ранее никогда не состояла в браке и не имеет детей.